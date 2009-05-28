Харьковские депутаты просят у Тимошенко денег на Евро-2012

Депутатское объединение «За Харьковщину!» обратилось к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой о выделении средств на строительство и реконструкцию объектов ЕВРО-2012 в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДО «За Харьковщину!».

В сообщении говорится, что депутаты-харьковчане просят премьер-министра обратить внимание на более низкие инвестиционные потребности Харькова и более высокое состояние готовности харьковских объектов ЕВРО-2012, в сравнении с некоторыми другими украинскими городами, ведущими подготовку к ЕВРО-2012. Кроме того, основные объекты ЕВРО-2012 в Харькове на сегодняшний день в значительной степени финансируются за счет местных бюджетов и средств частных инвесторов, что, по мнению депутатов-харьковчан, свидетельствует о высоком качестве самого подхода всех заинтересованных сторон к подготовке Харькова к Чемпионату.

По экономическим оценкам, объем государственных инвестиций, необходимых для завершения уже начатых и частично профинансированных на нынешнем этапе инфраструктурных проектов ЕВРО-2012 в Харькове, оценивается суммой 1 млрд. 18 млн. грн., - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объединение «За Харьковщину!» также предлагает Кабинету министров рассмотреть вопрос о подписании «Договора о развитии» между правительством и властями городов ЕВРО-2012.