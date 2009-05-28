Определился соперник Шахтера в Суперкубке УЕФА

11:22, 28 мая 2009
Футбол 2012
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Барселона горнякам уже знакома

Обладателем кубка Лиги Чемпионов стала испанская «Барселона», обыгравшая в финальном матче на римском “Стадио Олимпико” действующего чемпиона английский "Манчестер Юнайтед".

“Барселона” повела в счете уже через 10 минут после начала игры. Этот первый гол забил Самюель ЭТО’О. Впоследствии, на 70-й  минуте счет удвоил Лионель МЕССИ, забив гол головой.

В этом сезоне “Барселона” уже выиграла чемпионство в испанской лиге, а также Кубок Испании. 

Каталонцы  победили в Лиге Чемпионив и таким образом стали вторым участником поединка за Суперкубк УЕФА.  28 августа в Монако «Барселона» будет соревноваться за этот трофей с обладателем Кубка УЕФА  - денецким «Шахтером».

Напомним, что “Шахтер“ уже встречался с “Барселоной“ в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. 1 октября 2008 года в Донецке горняки уступили каталонцам со счетом 1:2, а в ответном матче 9 декабря в Барселоне одержали победу со счетом 3:2.

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