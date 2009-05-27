Во Львове собирают экспонаты для выставки футбольных трофеев львовян

В рамках празднования 115-й годовщины первого футбольного матча в Украине, который состоялся во Львове, а также привлечения внимания ко Львову, как колыбели футбольных традиций, с целью популяризации Львова как города-хозяина финальной части чемпионата Европы в 2012 году началась общегородская акция «Музей футбольных трофеев львовян».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с 27 мая каждый желающий может предоставить собственный экспонат - любую вещь, которая касается футбольной тематики, а именно, элементы футбольной формы, мячи, кубки и медали, футбольную сувенирную атрибутику, фото и видео материалы – все, что можно считать футбольными трофеями.

Экспертная комиссия, в которую войдут известные футбольные деятели Львовщины определит перечень наиболее интересных футбольных трофеев, которые и будут представлены на выставке «Музей футбольных трофеев львовян».

Свою работу выставка начнет 17 июня и будет продолжаться до конца июля. Сбор экспонатов будет продолжаться и во время работы выставки.

Все экспонаты предоставленые львовянами будут описаны и возвращены владельцам. При согласии владельцев наиболее интересные экспонаты впоследствии будут размещены в специальном помещении нового стадиона, который строится к Евро-2012.