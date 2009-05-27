Днепропетровск предоставит УЕФА гарантии по аэропорту и стадиону

Днепропетровск в ближайшие дни предоставит Исполкому УЕФА письмо с гарантиями инвестора о реконструкции местного международного аэропорта и полной адаптации стадиона «Арена Днепр» к требованиям УЕФА до 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время очередной сессии Днепропетровского городского совета сообщил мэр города Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, Днепропетровск также будет просить УЕФА продлить мониторинг Днепропетровска относительно подготовки объектов инфраструктуры к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Три города Украины, кроме Киева, не утверждены УЕФА как принимающие чемпионат. Окончательное решение будет принято в ноябре», - напомнил мэр Днепропетровска.

По словам И.КУЛИЧЕНКО, Днепропетровск не будет подавать апелляцию на решение Исполкома УЕФА от 13 мая с. г. об исключении города из числа украинских городов, которые будут принимать матчи Евро-2012, как сообщалось ранее.

Мэр города отметил, что Международный спортивный суд в Лозанне не примет апелляцию, поскольку УЕФА видит «проблему с предоставлением государственных гарантий на объекты к Евро-2012 как внутреннюю проблему Украины».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая определил города, в которых состоятся матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. В то же время украинским городам за полгода необходимо выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принимать матчи Евро-2012.