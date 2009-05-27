Ющенко будет говорить с Павленко, Аваковым и Добкиным о Евро-2012
12:00, 27 мая 2009Футбол 2012
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Президент запланировал ряд встреч
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня проведет ряд встреч с представителями власти для обсуждения вопросов подготовки проведения в Украине Евро-2012.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, на 14.00 запланирована встреча с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО. Главная тема встречи - подготовка к оздоровлению детей в летний период и проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Кроме того, тема относительно Евро-2012 будет обсуждаться во время встречи Президента в 15.00 с председателем Харьковской ОГА Арсеном АВАКОВЫМ и городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ.
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