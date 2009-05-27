Томенко выступает за прозрачное госуправление подготовкой к ЧЕ-12

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает необходимым разработать прозрачную систему государственного управления при подготовке к «Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодня все, что происходит в сфере подготовки, выглядит как «непостижимая, временами теневая, система принятия решений». «Сегодня нам необходима понятная система государственного управления в деле подготовки к Евро-2012», - сказал заместитель председателя ВР.

Вице-спикер выразил надежду, что после отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» удастся существенно уменьшить расходы на строительство НСК «Олимпийский». «Большинство специалистов считают увеличение в геометрической прогрессии сметы на строительство без утвержденного проекта если не коррупцией, то дилетантством», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Комментируя решение исполкома УЕФА относительно определения городов, которые должны принимать Евро-2012, Н.ТОМЕНКО заметил, что исключение из списка городов-претендентов Днепропетровска для него стало большой неожиданностью.