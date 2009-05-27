Сегодня - главный матч европейского футбольного сезона

Сегодня в Риме на легендарном «Стадио Олимпико» будет сыгран главный матч европейского футбольного сезона — финал Лиги чемпионов. В бескомпромиссном поединке сойдутся «Барселона» и нынешний обладатель трофея «Манчестер Юнайтед». Обе команды подошли к решающей встрече в ранге свежеиспеченных национальных чемпионов, решив все свои проблемы на внутренних аренах заранее и сыграв свои последние матчи в чемпионатах неосновными составами, пишет РБК daily.

Футболистов часто называют современными гладиаторами. Особенно актуально такое определение на римской земле. Для игроков обеих команд грядущий матч — это, по меткому выражению защитника «Барселоны» Херарда Пике, «свидание с судьбой». Ставки чрезвычайно высоки, и можно не сомневаться, что сражаться они будут действительно не щадя живота и прочих частей тела. Впрочем, довести дело до членовредительства им не даст «человек в черном». Судить игру будет швейцарский рефери Массимо Бузакка. Это опытный арбитр, в послужном списке которого 32 матча Лиги чемпионов и финал Кубка УЕФА 2007 года. Помогут ему соотечественники Маттиас Арне и Франческо Бураджина. От качества судейства в матчах на высшем уровне, где все может решить одна-единственная ошибка, зависит очень многое. Тем более что соперниками по финалу стали две примерно равные по силам и классу команды.

Едва ли кого-нибудь из пары «Барса» — МЮ можно назвать фаворитом в данной конкретной встрече. И те и другие любят и умеют играть в остроатакующий футбол, но при необходимости могут надежно отработать и в обороне. Если фанаты «Манчестера» свои главные надежды связывают с португальским технарем Криш­тиану Роналду и футбольным двойником Шрека Уэйном Руни, то инчада каталонцев ждет многого от капитана команды Карлоса Пуйоля, вернувшегося в состав после дисквалификации, из-за которой он пропустил полуфинал с «Челси», и суперзвездного аргентинца Лионеля Месси. Впрочем, героями матча могут стать и другие виртуозы кожаного мяча — Рио Фердинанд, Пак Джи Сун, Самуэль Это’О, Андрес Иньеста. Все они любимцы футбольных богов, и кому повезет в этот раз, заранее знают, наверное, только древнеримские парки.

Лига Чемпионов. Финал

Барселона - МЮ

Начало - 21:45

Трансляция - телеканал "Украина".