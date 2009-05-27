Результаты 30-го тура Чемпионата Украины по футболу

Чемпионат завершен !!!

Завершился последний, 30-й тур Чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер 1:0 (Милевский 78) Заря - Днепр 2:0 (Жуниор 42, Антонов 65) Карпаты - ФК Львов 2:1 (Кобин 27, Кузнецов 64 - Романюк 54) Кривбасс - Ворскла 0:2 (Главина 9, Сачко 59) Металлург Д - Арсенал 0:0 Таврия - Ильичевец 3:2 (Галюза 40, Ковпак 57, Любенович 84 - Воробей 81 Оберемко 90) ФК Харьков - Металлист 1:2 (Фартушняк 49 - Чеберячко 22 автогол, Березовчук 24) Черноморец - Металлург З 2:1 (Диденко 17, Бабич 35 - Каськов 16) Положение команд по итогам Чемпионата: 1. Динамо 79 2. Шахтер 64 3. Металлист 59 4. Металлург Д 49 5. Ворскла 49 6. Днепр 48 7. Металлург З 45 8. Таврия 37 9. Карпаты 34 10. Черноморец 32 11. Арсенал 32 12. Кривбасс 32 13. Заря 31 14. Ильичевец 26 15. ФК Львов 26 16. ФК Харьков 12

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter