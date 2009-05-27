Семин будет тренировать московский Локомотив

Во вторник на совете директоров московского футбольного клуба "Локомотив" единогласным решением была одобрена кандидатура Юрия Семина на пост главного тренера команды. Контракт заключен до 31 декабря 2011 года и вступает в силу 1 июня 2009 года.

По неофициальным данным, ежегодная зарплата тренера составит 5 миллионов долларов.

Напомним, что в настоящее время команду возглавляет Владимир Маминов, занимающий должность и. о. главного тренера после отставки Рашида Рахимова.

Юрий Сёмин дважды приводил "Локомотив" к золотым медалям чемпионата России. Последнее время он работал с киевским "Динамо", где его вскоре сменит экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев. О подписании контракта с Газзаевым украинский клуб официально объявил в понедельник вечером.

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