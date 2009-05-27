Гурвиц никак не успокоится: все зазывает Платини в Одессу

Мэр города Одесса Эдуард ГУРВИЦ намерен оспаривать бухарестское решение исполкома УЕФА об исключении Одессы из списка городов, принимающих Евро-2012. Он сообщил об этом на встрече с журналистами 26 мая, передает корреспондент УНИАН.

Э.ГУРВИЦ уточнил, что рассматривает «возможность обращения в высший орган футбольного правосудия - Спортивный арбитражный суд в Лозанне», хотя при этом имеются «определенные юридические сложности».

Одесский мэр также добавил, что «сегодня же намерен подписать письмо к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с просьбой лично приехать в город и ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012».

Э.ГУРВИЦ пояснил, что «осенью встречался с М.ПЛАТИНИ, который сказал, что города, принимающие игры чемпионата, будут определяться по выводам экспертной комиссии, а также на основании его личного впечатления. Он обещал объехать все 12 городов Польши и Украины, но этого не было сделано».

Известное решение об исключении Одессы из числа городов, принимающих Евро-2012, «принято после консультаций европейских футбольных чиновников с президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ», - сказал мэр.

И теперь, после получения формального ответа из УЕФА, по его мнению, «заявления президента Федерации футбола Украины Г.СУРКИСА о том, будто Одесса и Днепропетровск «профукали» чемпионат выглядят нелогичными».

«Я бы лично доверял господину ПЛАТИНИ, а не СУРКИСУ. Главным виновником этого решения УЕФА является СУРКИС, и он об этом знает», - подытожил мэр Одессы.

Напомним: 13 мая обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры Чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Украинские города Днепропетровск и Одесса, как и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не рассматриваются как основные или резервные.

Этот вердикт в Одессе восприняли как «неожиданный, несправедливый, непрозрачный, поскольку «за два дня до принятия решения УЕФА в органы власти Одессы поступил документ с экспертными оценками, согласно которым Одесса уступала только Киеву по потенциальным возможностям принять участников и гостей Евро-2012».