Матч Динамо - Шахтер будут ”пасти” 2 тыс. милиционеров
17:26, 26 мая 2009Футбол 2012
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Сообщили ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве
Сегодня вечером в Киеве около 2 тыс. сотрудников милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка вокруг стадиона и прилегающих к нему территорий во время футбольного матча «Динамо» - «Шахтер».
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, кроме того, создан специальный оперативный штаб, следственно-оперативные группы, группы для комментирования и тому подобное.
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