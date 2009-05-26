Матч Динамо - Шахтер будут ”пасти” 2 тыс. милиционеров

Сегодня вечером в Киеве около 2 тыс. сотрудников милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка вокруг стадиона и прилегающих к нему территорий во время футбольного матча «Динамо» - «Шахтер».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, кроме того, создан специальный оперативный штаб, следственно-оперативные группы, группы для комментирования и тому подобное.