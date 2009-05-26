Ульянченко займется еще и Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ №353/2009, которым внес изменения в состав Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст документа размещен на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЮЩЕНКО ввел в состав Координационного совета главу Секретариата Президента Украины Веру УЛЬЯНЧЕНКО и первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША, и вывел из него экс-главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ.