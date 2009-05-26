Ющенко вручил ордена игрокам Шахтера за победу над Вердером

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил высокие государственные награды игрокам и работникам футбольного клуба «Шахтер», который завоевал Кубок УЕФА в матче с немецким «Вердером».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, орден «За заслуги» ІІ степени получил главный тренер клуба Мирча ЛУЧЕСКУ, орденами «За мужество» ІІ степени, а также медалями «За труд и победу» были награждены игроки «Шахтера». Среди 19 футболистов, которые получили ордена, - капитан команды Дарио СРНА и вратарь Андрей ПЯТОВ.

Выступая на церемонии награждения, В.ЮЩЕНКО поблагодарил «Шахтера» за победу, назвав ее блестящей. Он отметил, что за клуб болела не только вся Украина, но и миллионы людей за рубежом.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что перед матчем в Стамбуле встречался со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ, и попросил его молиться за украинский клуб, после чего «вечером я встретился с Ринатом Леонидовичем (АХМЕТОВЫМ, президентом «Шахтера» - УНИАН) и сказал ему, что на поле будут играть не только 11 парней, а у нас будет Божья Благодать на этой встрече».

Президент персонально поблагодарил Р.АХМЕТОВА, М.ЛУЧЕСКУ, всех футболистов за решающий вклад в победу, заметив, что эта победа является не только спортивным событием. В.ЮЩЕНКО отметил, что такие события повышают авторитет Украины в мире. «Победой 20 мая мы вошли в Европейскую лигу навсегда», - сказал он.

По мнению Президента, победа «Шахтера» в Кубке УЕФА свидетельствует о том, что Украина сможет достойно подготовиться и представить себя на Чемпионате Европы по футболу 2012 года.

В.ЮЩЕНКО получил футболку «Шахтера» с номером «20». Футболку ему вручил президент «Шахтера» Р.АХМЕТОВ после церемонии награждения футболистов. Президент, в свою очередь, расписался на футбольном мяче.

Выступая на церемонии, Р.АХМЕТОВ поблагодарил всех за поддержку. «От имени «Шахтера» хочу высказать слова благодарности за высокую оценку со стороны государства, слова благодарности тем, кто болел за нашу команду, а это вся Украина, мы вместе выстрадали эту победу», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он сообщил, что на сегодня запланирована игра «Шахтера» с киевским клубом «Динамо» и вместо того, чтобы готовиться к ней, футболисты принимают поздравления.. «Если нам забьют три гола, ответственность будет на Президенте и парламенте», - пошутил Р.АХМЕТОВ.

Слова благодарности также высказали главный тренер клуба «Шахтер» М.ЛУЧЕСКУ и капитан команды Д.СРНА. При этом они выразили убеждение, что это не последний повод для подобных встреч в Секретариате Президента. «Я уверен, что мы еще будем здесь встречаться», - сказал Д.СРНА.