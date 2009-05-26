Суркис объяснил, почему уходит Семин

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал рокировку на тренерском мостике команды.

"О том, что Семин хотел бы вернуться в Локомотив, я узнал неделю назад, когда после поездки в Москву он пришел и попросил о досрочном расторжении контракта", - цитирует Суркиса Спорт-Экспресс.

Все, что до этого обсуждалось в интернете на уровне слухов, меня мало интересовало: я верил, что Юрий Павлович доработает до конца оговоренного срока. Решение расстаться с ним далось нелегко, но Семин аргументировано объяснил мне причины своего решения, и я не стал его удерживать.

Рассматривая кандидатуру преемника, сразу остановились на Газзаеве, приняв во внимание его опыт и достижения во главе ЦСКА. Работу с командой Газзаев начнет 20 июня, когда игроки вернутся из отпуска.

Football.ua