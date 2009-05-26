Газзаев подписал контракт с ”Динамо” на три года

Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев) назначен бывший тренер московского ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.

Российский специалист приступит к исполнению обязанностей 20 июня.

Сегодня, 26 мая, после матча чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» В.ГАЗЗАЕВ будет официально представлен в качестве главного тренера «Динамо».

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит за плодотворное сотрудничество Юрия СЕМИНА и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», - отмечается в сообщении.