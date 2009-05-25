Васюник советовался с харьковчанами, как в декабре получить статус

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК сегодня, 25 мая, провел рабочее совещание с руководством Харькова и области по итогам решения Исполкома УЕФА от 13 мая, где был определен перечень городов-кандидатов, которые смогут принимать матчи Евро 2012.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера, на совещании присутствовали глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ, мер Харькова Михаил ДОБКИН, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

По словам И.ВАСЮНИКА, на данном этапе первоочередным заданием Правительства и местной власти есть концентрация всех усилий на тех ключевых проблемах, которые вызывают обеспокоенность у экспертов УЕФА. „Мы должны сделать все от нас зависимое, чтобы в декабре четыре украинских города получили официальный статус принимающих городов", - отметил И.ВАСЮНИК.

Губернатор Харьковщины А.АВАКОВ отметил, что область работает в одной команде с городом и принимает финансовое участие в ключевых инфраструктурных проектах города к футбольному турниру.

Мер города М.ДОБКИН, со своей стороны, поинформировал, что наиболее актуальной проблемой на сегодня является вопрос гостиниц. По его словам, городская власть создает атмосферу максимального содействия для реализации проектов строительства гостиниц, в частности освобождая их от части платежей в городской бюджет.

Относительно строительства нового терминала аэропорта, президент ФК «Металлист» А.ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что он дает личную гарантию, что проект терминала будет профинансирован и реализован в нужные сроки.

В заключение встречи, И.ВАСЮНИК отметил, что строительство инфраструктуры – это лишь первый шаг в подготовке к турниру. „Конечной целью является не построить «коробки», а обеспечить соответствующий уровень сервиса для гостей чемпионата и болельщиков. Необходимо уже сегодня ставить задание относительно подготовки достаточного количества квалифицированных кадров гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, и тому подобное", – отметил он.