Ющенко завтра торжественно поздравит ”Шахтер”
14:41, 25 мая 2009Футбол 2012
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Объявлена аккредитация СМИ
Завтра, 26 мая, в 9.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии поздравления футбольного клуба «Шахтер» (Донецк).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация журналистов осуществляется по телефону: 255-78-44.
Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.
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