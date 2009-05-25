Ющенко завтра торжественно поздравит ”Шахтер”

Объявлена аккредитация СМИ

Завтра, 26 мая, в 9.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии поздравления футбольного клуба «Шахтер» (Донецк). Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация журналистов осуществляется по телефону: 255-78-44. Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.

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