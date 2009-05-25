Президент Румынии наградил Луческу и Раца орденами
14:39, 25 мая 2009Футбол 2012
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За завоевание Кубка УЕФА
Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ подписал указ о присвоении главному тренеру донецкого «Шахтера» Мирче ЛУЧЕСКУ ранга кавалера Ордена Звезды Румынии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер» со ссылкой на пресс-службу Президента Румынии.
Также Президент Румынии подписал указ о награждении защитника «Шахтера» Развана РАЦА орденом «За спортивные заслуги» III степени.
Тренер и игрок удостоены высокой награды за завоевание вместе с донецкой командой Кубка УЕФА 2009 года.
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