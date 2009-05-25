В Одессе рисуют карикатуры на Евро-2012

Международный конкурс на лучшую карикатуру "Fair play" (Чистая игра) решили провести Всемирный клуб одесситов, Ассоциация одесских карикатуристов и ТИА «Вікна-Одеса» в связи с решением УЕФА отстранить Одессу от проведения Евро-2012.

Об этом сообщил пресс-конференции во Всемирном клубе одесситов лидер общественной организации Евгений ГОЛУБОВСКИЙ, который уточнил, что «конкурс на лучшую футбольную карикатуру завершится 20 июня. По его итогам победители получат денежные вознаграждения в размере 500 долл. за первое место, 300 - за второе и 200 - за третье место».

По его словам, одесситы считают решение УЕФА «несправедливым, непрозрачным, немотивированным. Оно кардинально противоречит как предварительным условиям отбора городов-кандидатов, так и выводам и рекомендациям экспертов УЕФА и нарушает один из основополагающих принципов «Fair play».

Как отметил председатель Ассоциации одесских карикатуристов Петр СИГУТА, «100 лучших работ карикатуристов будут выставлены на июньской презентации».