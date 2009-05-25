Порядок на Евро-2009 будет обеспечивать охрана ММК им. Ильича

В городе Мариуполе во время проведения чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 порядок на стадионах будет обеспечивать стюарды – работники службы вневедомственной военизированной охраны Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает газета«Ильичевец» со ссылкой на начальника Мариупольского городского управления милиции Юрия ГОРУСТОВИЧА. По его словам, для поддержания порядка во время матчей в Мариуполе необходимо 200 стюардов.

Кстати, работников милиции на стадионы во время матчей, согласно требованиям УЕФА, не будут допускать, разве что в качестве болельщиков, пишет газета.

Работа стюардов будет оплачена.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине. Городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.