Решение УЕФА как тест для Днепропетровска и Одессы

Громкое дело Юрия Луценко, который бедово разбирался с “хрюканием” работницы аэропорта Франкфурта-на-Майне вдохновило наших авторов сделать рейтинг “отмазок” отечественных политиков наивысшего уровня. Президент, премьер, “рядовые” министры и лидер оппозиции заняли достойные уважения первые места в хит-параде непутевых объяснений. Однако креатив “топ-менеджеров” попал на благодатную почву и нашел продолжение.

Как известно, дети учатся у своих родителей манерам, культуре (бескультурью) поведения, словам и поступкам. В политике все приблизительно так, как и в семье, тем более в ее украинской интерпритации.

Пример “отцов государства” очень успешно перенимают чиновники меньшего масштаба – мэры городов и члены городских советов. Неадекватная реакция руководителей Днепропетровска и Одессы на решение УЕФА относительно городов-хозяев Евро-2012 стала поводом продолжить тему “отмазок” чиновников, только местного самоуправления.

Патриотизм и безграничную любовь и преданность Ивана Куличенко и Эдуарда Гурвица своим громадам никто не ставит под сомнение – их избрали руководить городами именно за эти качества, деловую хватку и умение успешно хозяйничать. И вполне понятно, в каком состоянии они находились 13 мая. Для каждого одессита или днепропетровца решения УЕФА стало неприятным и болезненным, а для мэров – вообще шоковым.

Однако уже прошло достаточно много времени, чтобы прийти в себя от первых впечатлений, отойти от эмоциональных оценок и поступить адекватно и достойно - признать поражение, поздравить конкурентов и жить и творить дальше. Жизнь не закончилась после 13 мая, не закончится и после 2012 года. Начатые проекты и работы в городах в рамках подготовки к чемпионату стоит продолжать, нужно строить и ремонтировать. Превращать города в европейские и придавать им современного блеска.

Вместо этого, кажется так, что городские председатели и их команды обеспокоены, в первую очередь, собственными рейтингами, которые могут пострадать в результате отказа УЕФА. Потому взялись за давно проверенный и испытанный метод – обвинить всех и искать виновных где угодно, но не в себе, в результатах собственной работы.

«Я хочу услышать ответ: кто от имени правительства Украины предоставил государственные гарантии под строительство аэропорта во Львове? Я хочу также узнать, по чьей вине из Министерства транспорта нанесен удар по имиджу Днепропетровска», - слова из заявления мэра Днепра Ивана Куличенко.

Мер Одессы Эдуард Гурвиц написал в письме президенту ФИФА Джозефу Блаттеру : «Чиновники УЕФА всегда публично заявляли, а Мишель Платини даже лично заверял меня в том, что решение Исполкома УЕФА относительно городов, которые будут принимать Евро-2012, будет приниматься исключительно по итогам оценки степени их готовности экспертами футбольного союза. Однако в Бухаресте исполком УЕФА, вразрез с мнением собственных экспертов, принимает решение об исключении Одессы из числа городов, которые будут принимать Чемпионат Европы 2012, и даже из числа запасных, что стало для нас полной неожиданностью и абсолютно неприемлемым».

В заключение он выразил мнение, что руководство УЕФА примет во внимание позицию мэрии, и, возможно, «признает необходимым - принять все возможные меры для исправления ситуации, которая сложилась».

Гневные обвинения в коварстве, чуть ли не вселенскому заговоре с целью “унизить” и “растоптать” честь городов и их жителей, апелляции и жалобы, митинги несогласных с выбором... Зачем, ради чего? Попробуем проанализировать и посмотреть с другой стороны.

Тезис первый – никаких изменений в пользу Днепропетровска и Одессы уже не будет, по крайней мере, если не случится чего-то чрезвычайного. Объяснение – никакие апелляции или обжалования решений Исполкома УЕФА по принимающим городам как в Украине, так и в Польше, не предусмотрены вообще.

Конкретнее. После победы общей заявки двух стран на Евро-2012 УЕФА подписал с каждым из двенадцати городов-претендентов отдельное соглашение. В пункте 5 этого документа отмечается, что решение по отбору города для проведения матчей турнира УЕФА будет принимать на собственное усмотрение и оценивать уровень соответствия стандартам чемпионата по собственным критериям. Кроме того, никаких обязательств относительно возмещения потраченных на подготовку средств и ресурсов Европейский футбольный союз на себя не берет.

То есть, подготовка инфраструктуры каждого отдельного города к Евро-2012 – дело абсолютно добровольное. Хочешь соревноваться, имеешь силу и ресурсы – пожалуйста. Нет желания или возможностей – никто не принуждает. Два года тому назад все шесть украинских городов согласились на такие условия, ни один не отказался. Теперь возмущаться незачем – и господин Куличенко, и господин Гурвиц знали, на что шли.

Во-вторых, чемпионат есть достижением всей Украины и каждый город имеет реальные возможности достойно презентовать себя и извлечь от него выгоду. Тем более Днепропетровск и Одесса. Тратить драгоценное время и силы на списывание бумаги кажется напрасным. Тем более, что до 2012 года далеко. Соседи уже заявили, что не будут прекращать работы в Кракове и Хожуве и если вдруг какой-то из четырех польских городов не справится, будут иметь запасной вариант. Для Украины и болельщиков будет лишь польза, если еще два города подойдут к турниру в полной боевой готовности.

В-третьих, не стоит забывать о репутации и авторитете государства. УЕФА ревностно следит не только за стадионами, аэропортами и гостиницами, но и за всем, что происходит вокруг Евро. “Атмосфера праздника” – не просто слова для Платини и команды. Их содержание так же важно, как перечисленные выше материальные вещи. Футбол и все, что творится вокруг него, не должны нести негатива. Поэтому поднятая волна возмущения и громких заявлений относительно предубежденности УЕФА и несправедливой оценки наносят большой и непоправимый вред репутации страны и проекта в целом.

И последний тезис – поражения также нужно уметь достойно принимать. Условия и правила соревнования знали, каждый сыграл по мере своих кондиций и сил, но все сразу не победят.

Посмотрите, как повел себя тренер бременского “Вердера” после поражения в финале Кубка УЕФА от “Шахтера”. После финального свистка Томас Шааф не скандалил, не апеллировал к Платини за нечестное судейство. Сохраняя спокойствие и достоинство подошел к прыгающему от радости Мирчи Луческу, пожал руку, поздравил с победой и так же, сохраняя достоинство, пошел к своей зоне.

А его состояние было не легче, чем у наших отцов городов. Два года тяжелого пути к финалу, преисполненного ссадин и травм, пота и крови футболистов, а когда заветный трофей был на расстоянии вытянутой руки, его потеряли. Трудно представить, что творилось в душе наставника бременцев. Однако он нашел в себе силы поздравить соперника. Поступок настоящего мужчины и сильной личности в ситуации проигрыша.

Кстати, может ли кто-то заподозрить инспекторов УЕФА в лоббировании или предубежденности при оценке того или иного города? Убежденн, что нет. Футбольные эксперты лишь фиксировали результаты и в соответствии с ними с учетом собственного опыта прогнозировали развитие ситуации. Потому выбор УЕФА по принимающим городам является справедливым и честным. А причины именно такого решения лучше искать в себе, в своей работе.

Стоит ответить лишь на несколько вопросов, чтобы допустить, что на каком-то этапе была потеряна бдительность или допущено промедление. Например, почему Днепропетровское руководство своевременно не дожало Президента и СНБОУ в вопросе аэропорта? Почему не предоставили УЕФА твердых и четких гарантий по расселению высоких гостей, в том числе и на круизных судах? Возможности были и есть, есть связи, авторитет, но где-то не доработали.

Почему в Одессе вопрос стадиона городская власть решила лишь в феврале, а не раньше, если действительно хотела принять Евро? Почему отсутствует проект и инвестор реконструкции аэропорта, который является собственностью города? И почему так же, как и в Днепропетровске, отсутствуют твердые гарантии по гостиницам и круизным судам, которые могут их заменить?

Что же касается Львовского аэропорта, то правительство предоставило гарантии, потому что он и Борисполь – лишь два аэропорта, которые принадлежат государству. Остальные имеют частных или муниципальных владельцев. Потому утверждая, что правительство кого-то лоббировало, уважаемые руководители Днепра и Одессы или не знают этого, что мало вероятно, или пытаются ввести в заблуждение своих жителей.

Из уважения к местной власти и городским громадам УЕФА не предоставил широкой общественности своих оценок и замечаний, понимая, как они могут повлиять на настроение жителей. Но настойчивые жалобы и обвинения руководства Европейского футбольного союза в предубежденности могут вынудить раскрыть, до некоторой степени, отчеты и тогда авторитет городской власти может действительно пострадать.

Поэтому решение УЕФА может стать тестом на соответствие городских властей Днепропетровска и Одессы европейским стандартам муниципального самоуправления. После прекращения мониторинга футбольных экспертов, перед управленческими командами стоят большие задачи завершить начатое и доказать способность украсить города достойными дорогами, гостиницами, стадионами.

Петр Кулик