Цены на игроков Шахтера взлетели до небес

Трансферные цены ведущих игроков донецкого «Шахтера» вчера буквально взлетели. Это произошло сразу же после того, как клуб миллиардера Рината Ахметова стал обладателем Кубка УЕФА.

Общая стоимость футболистов команды «Шахтер» превысила 112 миллионов евро. По данным влиятельного немецкого трансферного портала transfermarkt.de (самый авторитетный источник оперативной информации на трансферном рынке в Европе), победа донецкого клуба в Кубке УЕФА значительно повысила футбольные котировки игроков «Шахтера». Средняя рыночная цена одного футболиста этого клуба подскочила до 3,9 миллиона евро. Тогда как по итогам 2008 года этот показатель был на 0,7 миллиона ниже. При этом самым дорогим игроком «Шахтера» является хорват Дарио Срна. Трансферная стоимость футболиста, за которого собственник «Шахтера» Ринат Ахметов заплатил в 2003 году 1,2 миллиона евро, сегодня превышает 13 миллионов... Также Срна является самым успешным и дорогим легионером не только «Шахтера», но и всех украинских команд.

Более того, после выигрыша «Шахтером» столь долгожданного Кубка УЕФА Срна автоматом вошел в поле зрения сразу нескольких клубов. Игроком активно интересуются мюнхенская «Бавария», итальянский «Милан» и мадридский «Реал». Причем последний якобы уже назвал и цену трансфера. Ни много, ни мало — 20 миллионов евро.

На втором месте в рейтинге самых дорогих футболистов «Шахтера» находится полузащитник Фернандиньо, который сегодня «тянет» на 10 миллионов евро. Напомним, собственник «Шахтера» Ринат Ахметов приобрел его также за довольно серьезные деньги — 7,8 миллиона. Бразилец полностью оправдал надежды и финансовые затраты украинского миллиардера. А вот Виллиан, который в прошлом году значился фаворитом (за игрока уплачено 11 миллионов евро), на данный момент делит третье-четвертое место с Илсиньо. Обоих оценили в 9 миллионов.

Однако, как отмечает известный футбольный агент Шандор Варга, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов вряд ли будет продавать своих футболистов. По крайней мере в ближайшее время. «Ахметов гонится не за деньгами, а за престижем своего клуба. Сейчас в его команде хорошие футболисты, и терять их он не будет. Не думаю, что и Срну он продаст, даже за большие деньги. Наоборот, у Рината разыгрался аппетит, возможно, он будет только покупать футболистов», — рассказал «ДЕЛУ» Шандор Варга. Что касается самых перспективных игроков на трансферном рынке, то Варга отмечает «охоту» мировых клубов за вратарем Андреем Пятовым, Дарио Срна, Александром Гладким. Также агент сделал акцент, что навряд ли кто-то из бразильцев попадет в этот список. «Они хорошие футболисты, но не уровня Роналдиньо», — резюмирует Варга.

Футбольные аналитики сходятся во мнении, что цена команды Ахметова была бы еще больше, если бы некоторые игроки изначально не были куплены за абсолютно неадекватную стоимость. Спустя некоторое время стоимость таких игроков упала из-за низких игровых показателей. К таким примерам можно отнести Морено, которого «Шахтер» в прошлом году купил за 9 миллионов евро, а сейчас его стоимость составляет 4,5 миллиона.

Все остальные украинские клубы значительно уступают по показателю общей трансферной стоимости донецкой команды (112 миллионов евро), в том числе и ближайший конкурент «Шахтера» — киевское «Динамо». По данным портала transfermarkt.de, сегодня трансферная цена всех «динамовцев» составляет 93,4 миллиона евро. Далее идут харьковский «Металлист» (47 миллионов) и днепропетровский «Днепр» (41,3 миллиона).

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