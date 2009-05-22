В ресторанах Донбасс Арены блюда будут подавать в фарфоре и хрустале

Еда, которой станут баловать публику повара Донбасс Арены, обещает ежедневно удивлять любителей изысканных блюд и приверженцев здоровой кухни.

В недрах пятизвездочного стадиона разместится современная многофункциональная кухня с ультрасовременной хлебопекарней (где, помимо обычных булок станут изготавливать вкуснейшую пиццу и фирменные торты), и цех по приготовлению колбас. Разумеется, деликатесы эксклюзивного стадионного изготовления можно будет отведать как в ресторанах и фастфудах арены, так и заказать «на вынос».

Система питания на Донбасс Арене будет организована по принципу полного цикла, все этапы которого будут контролироваться специальными службами стадиона и осуществляться строго по европейским стандартам. Никаких полуфабрикатов длительного хранения, консервантов и синтетических добавок. С пылу, с жару - на болельщицкий стол.

- Мы намерены использовать самые современные технологии, некоторые из которых будут впервые представлены в Украине. Благодаря сбалансированному внедрению передовых разработок в IT, энергосбережении и технологий хранения, обработки и приготовления продуктов будет достигаться высокое качество готовых блюд по доступным ценам для украинских болельщиков, - говорит начальник отдела кейтеринга арены Анатолий Полковников. - К примеру, одно из немаловажных введений - использование вакуумной упаковки для хранения полуфабрикатов. Таким образом, мы гарантируем максимально полное сохранение полезных веществ и витаминов.

Мощности кухни Донбасс Арены, занимающей целых два яруса, позволяют готовить широкий ассортимент блюд от выпечки, конфет и мороженого, до суши и разнообразных видов колбас. Вся продукция, представленная в фастфудах и ресторанах арены, будет исключительно собственного приготовления! Более того, многое из нашего меню можно будет заказать с доставкой домой или в офис - допустим, те же колбаски, приготовленные по древним этническим рецептам с добавлением пряностей и разнообразных специй.

- Будут в меню Донбасс Арены и свои фирменные блюда, оформленные в корпоративном стиле. Какие? Пока могу сказать разве что в общих чертах: это горячие и холодные закуски, а также десерты, - интригует Анатолий Полковников. - В любом случае, они порадуют болельщиков любимой команды и завоюют широкую популярность. Но если говорить об общей концепции нашего меню, то в целом, оно будет наполнено блюдами славянской, европейской и восточной кухни.

Для доставки к болельщикам будут использоваться специальные термопорты с заданной температурой, а для ускорения этого процесса кухня будет оборудована лифтами. При каждой ложе появится сервировочная, которая обеспечит неповторимый комфорт и сервис при просмотре захватывающего матча.

В фастфудах станут использовать одноразовую посуду, а в ресторанах блюда будут подавать исключительно в дорогом фарфоре и хрустале.

- Персонал, работающий в ресторанах, будет одет строго. А для официантов фаст-фудов сошьют специальную одежду в стиле ФК «Шахтер», - рассказывает Анатолий. - Кроме того, элементы клубного дизайна будут использованы при оформлении всех заведений общественного питания.

В матчевые дни гостей стадиона будут обслуживать 650 официантов и поваров. В остальное время их число будет сокращаться до 150. Для подготовки персонала планируется привлечение иностранных специалистов и консультантов, опыт которых позволит Донбасс Арене стать одним из лучших стадионов Европы.

В общей сложности на Донбасс Арене появится 53 фастфуда, Фан-кафе, 4 «Серебряных» бара и 3 ресторана – «Бриллиантовый», «Платиновый» и «Золотой», а также Медиа-кафе и Лаунж-бар.

Пресс-служба Донбасс Арены