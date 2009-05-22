Депутаты наградят Шахтер... грамотой парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент поддержит решение о награждении футбольного клуба «Шахтер» грамотой Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на заседании парламента после того, как огласил запрос народного депутата из фракции КПУ Владимира ДАНИЛЕНКО.

В запросе содержалось обращение к Председателю ВР В.ЛИТВИНУ наградить грамотой парламента клуб «Шахтер» за «весомый вклад в популяризацию спортивного образа государства и поднятия рейтинга Украины среди футбольных государств».

В ответ В.ЛИТВИН обратился в Донецкий областной совет с просьбой внести соответствующее представление в парламент. «И вполне очевидно, что Верховная Рада Украины единодушно его поддержит», - отметил Председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.