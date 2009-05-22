Посол Японии надеется, что Украина реконструирует Борисполь до ЧЕ-12

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА надеется, что Украина сможет завершить реконструкцию аэропорта Борисполь до футбольного чемпионата Евро-2012.

Об этом Посол сообщил корреспонденту УНИАН сегодня в Донецке.

По словам Т.ИДЗАВЫ, проект реконструкции аэропорта идет «не очень успешно».

«Украина и Япония договорились о реконструкции аэропорта Борисполь еще несколько лет назад. Но украинская сторона никак не может определить, каким образом осуществить проект – методику, компании-поставщики и т.д.», – сказал Посол.

Он напомнил, что в конце октября прошлого года прошла церемония начала строительства нового комплекса аэропорта. «В этом проекте Япония выполняет роль инвестора, она дает кредит, а строительством занимается турецкая компания. Поэтому сейчас аэропорт и турецкие строители ведут переговоры и консультации для продвижения проекта», – отметил Т.ИДЗАВА.

Он признал, что в связи с мировым финансовым кризисом «немного поменялись первоначальные условия проекта». Однако при этом высказал надежду на скорейшую активизацию реконструкции аэропорта.

«Мы очень сильно надеемся, что Украина успеет, и проект строительства будет завершен до проведения футбольного чемпионата Евро-2012», – заключил Посол Японии.