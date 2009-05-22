Рада взялась за законы по Евро-2012

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине" (новая редакция).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 359 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие законопроекта обусловлено тем, что УЕФА по итогам проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2008 года в Австрии и Швейцарии уточнило значительное количество требований к подготовке соответствующей инфраструктуры (стадионов, тренировочных баз, аэропортов, объектов размещения и тому подобное), концепций безопасности, медицинского обслуживания.

В разделе «Особенности строительства объектов чемпионата и выкупа земельных участков для их потребностей» законопроекта предлагается установить особенности организации строительства объектов, которые предусматривается задействовать во время проведения чемпионата, в частности путем: запрещения привлечения средств инвесторов, которые связаны со строительством объектов чемпионата на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, если это не предусмотрено проектом строительства; определение функций центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по координации инвестиционной деятельности по принципам организационного единства («единого инвестиционного окна») относительно строительства объектов чемпионата, урегулирования системы упрощения процедуры согласования проектной документации по строительству объектов чемпионата; ввоз на территорию Украины товаров (кроме подакцизных) для строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения всех объектов чемпионата, а не только спортивных сооружений; урегулирование процедуры отвода земельных участков для подготовки объектов чемпионата, в частности определение механизма выкупа, оценки и возмещения стоимости этих участков.

При этом предусмотрено возврат в государственный бюджет полученных сумм возмещения процентной ставки по кредитам и сумм неуплаченной ввозной пошлины в случае невыполнения гарантийных обязательств и не предоставление объекта для потребностей чемпионата.