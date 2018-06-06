Евро-2012: и Львов, и Харьков, но без Днепра

Исполком УЕФА, как и обещал Мишель Платини, 13 мая вынес свой вердикт. Очередь городов-кандидатов на Евро-2012 в Украине уменьшилась на два – Одессе и Днепропетровску показали “красную карточку” и удалили их, не оставив даже на скамье запасных. Львов, Киев, Харьков и Донецк создали своеобразную футбольную ось, которая может реально соединить Восток и Запад нашего государства.

Интересно, что в Одессе и Днепропетровске первые эмоциональные реакции касались именно Львова, который, как здесь считают, не достоин турнира, а не Харькова...

Заметим, что решение высшего органа европейского футбола принято без всяких сантиментов – по-деловому прагматично. УЕФА не интересуют наши местные разборки – для них важен результат. Их вывод, с одной стороны, мог быть спрогнозирован, с другой... был несколько неожиданным.

Горький сюрприз для Одессы и Днепропетровска

О том, что четыре путевки на Евро-2012 разыгрывают среди шести претендентов, знали все. Так же с апреля 2007 года, когда Украина вместе с Польшей добыли в борьбе право стать хозяевами турнира, были известны критерии, по которым будут оцениваться и отбираться города. И в шести городах лелеяли надежду... Однако кто-то должен был сойти с дистанции.

Результат Одессы не стал большой неожиданностью. Наверно, главный одесский козырь – курорты – произвел обратный эффект. Пока делили драгоценную (материальную) землю, прошло не менее драгоценное (невещественное) время.

Со стадионом и аэропортом дотягнули до самого "дальше никуда", получили от УЕФА высшую оценку рисков, сделали круглые "от удивления" глаза и, конечно, пытались оправдаться. Мол, "мы же все выполняем, а нас так несправедливо "кинули".

Зря одесситы обижаются, возмущаясь перед телекамерами, что у них такой прекрасный город – море, солнце, чистый воздух, а в Донецке, мол, дышат пылью. Оно и в самом деле так, город хороший. Но... Спрашивать нужно не с УЕФА, а со своих "родителей" из городской и областной власти – почему все прелести не произвели надлежащего эффекта и не способствовали занесению Одессы в список четырех?

Вот кого действительно можно понять, так это Днепропетровск. Ну кто бы мог подумать, что город, где открыли первый в Украине и Польше стадион к Евро-2012, так бесславно завершит свою “евро-карьеру”? Еще год назад уверенность была стопроцентной...

Кажется тут местная власть делала все от нее зависящее, и упрекнуть мэра Ивана Куличенко или губернатора Виктора Бондаря не за что. Куличенко даже ездил в Ньон на заседание наблюдательного совета УЕФА 8 мая и в Бухарест – на исполком организации. Пытался убедить, что единственную проблему – аэропорт – они решат своевременно. Но не убедил. Для УЕФА слова мэра – недостаточно.

В жизни Днепропетровска фатальную роль сыграла “высшая сила” в лице РНБО Украины, глухая к просьбам горожан. Запрет Совета нацбезопасности годичной давности приватизировать компанию “Днипроавиа” превратил воздушные ворота в закрытые врата на пути к мечте.

"Был бы Президентом Кучма – Евро было бы в Днепропетровске. Нет Данииловича – и некому вступиться за город", – так отреагировали рядовые жители на вердикт УЕФА. И, кажется, они правы. Иначе как объяснить, что единственную проблему, которая возникла не по вине города и в решении которой нужна была помощь центра в виде решения РНБО, отложили аж на март 2009-го?

Прошлой осенью автор этих строк был в Днепре и еще тогда, в начале октября об аэропорте говорили как о единственной преграде. К тому же, у города уже были договоренности с потенциальными инвесторами относительно реконструкции аэровокзального комплекса. Все решил один росчерк пэра, точнее его отсутствие – слава бюрократии и ее верным служителям!

Потому возмущение Днепропетровска абсолютно понятно, и желание найти ответственного за такую нерадивость – тоже.

Какой авторитет, какую поддержку в Днепропетровске будет иметь Президент Ющенко после того, как возглавляемая им СНБО фактически лишила город и весь регион Евро-2012?

Можно упрекнуть и местную власть – не использовали по-максимуму связи "в верхах". Губернатор Бондарь близок к Президенту, премьер-министр Юлия Тимошенко родом из Днепропетровска. Поэтому стоило давить сильнее, стучать в двери, а если их не открывают – лезть в окна.

После драки кулаками не машут. УЕФА сделал выбор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. В качестве утешения можно лишь заметить, что в Днепропетровске на новой "Днепро- Арене" в этом году пройдет финал Кубка Украины и отборочный матч Чемпионата мира-2010 между сборными Украины и Англии. Поэтому звезд футбола с мировым именем стадион и болельщики увидят.

Уже не кандидаты, но и еще не полноправные хозяева

У Киева, Львова, Донецка и Харькова настроение лучше, но тревога сохраняется. Получив отсрочку еще на полгода и заряд адреналина, здесь думают, как не повторить грустную судьбу тех двух, о которых говорилось выше. Для всех сверхзаданием является подтвердить гарантии запланированных проектов и придерживаться сроков относительно реализации проектов, которые уже реализуются.

Столице якобы нужно сделать много, но львиную долю заданий выполняет правительство. На строительстве нового терминала в Борисполе и реконструкции "Олимпийского" киевская власть выступает в роли статиста. А все необходимое – от проектирования, финансирования и до контроля – осуществляют соответствующие министерства.

На энергичную команду Леонида Черновецкого возложена задача обеспечить размещение участников Чемпионата.

По информации вице-премьера Ивана Васюника, по состоянию на 13 мая – при плане предоставить 1950 пятизвездочных номеров – КГГА обеспечила подписание соглашения с туроператором УЕФА аж... одной гостиницы на 188 номеров (дефицит – 1762 номера). Что качается четырехзвездочных гостиниц – при плане 4950 – заключено 33 соглашения на 931 номер (дефицит – свыше 4 тысяч). Трехзвездочных набирается вроде бы достаточно.

Но ситуация с гостиницами в целом по стране одинаковая, то как же Львов и Харьков сумели, на своем уровне, обеспечить подписание не только нужного числа соглашений, а еще и запасом перестраховались? Превышают ли их бюджеты столичный? Вряд ли. Скорее всего, это результат дефицита организации городской власти. Хоть оно и понятно – мер Черновецкий два месяца восстанавливает здоровье за рубежом, поэтому без него в КГГА "расслабились". Есть надежда, что с выходом городского головы на работу появятся новые креативные идеи относительно гостиниц на Евро-2012 и за шесть месяцев эта проблема потеряет свою остроту.

Что же касается Львова, Донецка и Харькова, то у них общие проблемы (аэропорты и городская инфраструктура) и общая ответственность. Платини четко сказал, что формат турнира будет или 4 на 4, или 4 на 2, понятно, в интересах Польши. То есть один из трех, лучший, составит пару Киеву.

Двое других связаны, как альпинисты при подъеме на опасную скалу. Только с той разницей, что они страхуют друг друга, а в нашем случае, напротив, сыграют роль балласта – один потянет другого.

Последнее китайское предупреждение Суркиса

Президента Федерации футбола в западных СМИ называют "украинским олигархом", который “замутил” для нашей страны Евро-2012. И не без основания. "Я сделал все зависящее от меня, чтобы этот престижный турнир состоялся в Украине, и два года его удерживал", – эти слова Суркис сказал на пресс-конференции 14 мая. Кроме того, решение о паритетном разделе городов между Украиной и Польшей – тоже его заслуга.

По словам главы отечественного футбола, большинство его коллег из исполкома УЕФА склонялись к формуле "шесть польских городов и два украинских". Но он убедил их, что так делать нельзя, потому что это станет трагедией для украинцев, за которой наступит апатия относительно Евро-2012. "Украинцев будут считать второсортными – поляки первосортны, а украинцы второсортны", – такими словами оперировал Суркис, обращаясь к почтенным представителям европейского футбола.

А в 2007 году в Кардифе, за пять лет до чемпионата, были мечты о "пятилетке украинского ренессанса", национальной идее, которая даст мощный импульс развитию инфраструктуры страны. Минуло два года, и приходится констатировать, что удалось лишь наладить управление подготовкой к турниру, удалить из системы лишние элементы (опять вездесущая бюрократия). А нормальную работу в городах наладили только на начало 2009-го – вот и весь "ренессанс" с национальной идеей.

Наверно, уже и Суркис начал сомневаться в наших возможностях, если предупреждает города – коль до 30 ноября ситуация в них не улучшится, то он первый поинформирует УЕФА, что не верит в украинцев. Это едва ли не первое заявление президента ФФУ, сделанное в таком тоне.

...Сегодня, в сухом остатке имеем отсрочку на шесть месяцев и новый мощный стимул для работы. Хочется верить, что жесткие сроки исполкома УЕФА, подкрепленные последним “китайским” предупреждением евро-оптимиста Суркиса, будут серьезно восприняты не только на местах, но и на высшем государственном уровне.

Владимир Сидоренко