Динамовцы поздравили Шахтер

Киевское «Динамо» поздравило донецкий «Шахтер» с победой в Кубке УЕФА. Пресс-служба киевлянобнародовала письмо Президенту ФК Шахтер» (Донецк) Ринату Ахметову, главному тренеру Мирче Луческу и капитану команды Дарио Срна.

"От всех динамовцев примите наши искренние поздравления игрокам, тренерам, руководителям клуба, многочисленной армии болельщиков команды с блестящей победой «Шахтера» в финале Кубка УЕФА.

Продемонстрировав высокое мастерство, силу духа и неудержимую волю к победе, впервые в истории украинская команда завоевала этот престижный европейский трофей. И память об этом достижении будет вечной, потому как Кубок УЕФА прибыл в Украину навсегда.

Сто двадцать напряженных минут игры мы вместе с вами до боли в сердце переживали за донецкий «Шахтер». Залогом этой неоценимой победы стали, прежде всего, индивидуальное мастерство игроков и командный дух, помноженные на мудрость тренерского корпуса, отеческую заботу руководителей клуба и поддержку болельщиков.

Желаем вам реализации всех ваших замыслов и устремлений и в дальнейшем! Пусть и будущий сезон принесет вам, наши дорогие друзья-соперники, новых впечатляющих побед на футбольных полях континента!

С уважением,

президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис

главный тренер Юрий Семин

капитан команды Александр Шовковский"