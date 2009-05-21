Мэр Львова защищает Васюника

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ считает, что освобождение Ивана ВАСЮНИКА от должности вице-премьер-министра может негативно повлиять на подготовку Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.САДОВЫЙ заявил на пресс-конференции во Львове, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления об увольнении И.ВАСЮНИКА.

«Иван ВАСЮНИК твердо отстаивал принцип паритетности в распределении Евро-2012 между украинскими и польскими городами, он стоит на прочных государственнических позициях и понимает вес этого процесса. Сегодня в Украине работает одна команда, которая представляет интересы страны перед УЕФА. Это вице-премьер Иван ВАСЮНИК, президент ФФУ Григорий СУРКИС, это мэры украинских принимающих городов. Выбивать кого-то из этого звена, особенно в этот полугодовой период до 30 ноября, когда должен быть утвержден окончательный перечень городов-хозяев, - это очень неправильно и смахивает на провокацию. Замена ВАСЮНИКА может критически повлиять на Евро-2012 в Украине”, - сказал А.САДОВЫЙ.

Он добавил, что считает неправильной инициативу уволить И.ВАСЮНИКА.

«Иван ВАСЮНИК себя честно вел, все мэры принимающих городов довольны сотрудничеством с ним. Процесс отбора городов был очень сложным, он, возможно, когда-то расскажет о дебатах в УЕФА, но имеем результат - отстоянная позиция в Украине”, - отметил А.САДОВЫЙ.