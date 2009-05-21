Днепропетровцы вышли на митинг доказывать, что достойны Евро-2012

20 мая в Днепропетровске на Фестивальном причале состоялся трехтысячный митинг общественности под лозунгом «Город достойный Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, митинг был организован рядом общественных организаций города.

Участники митинга держали в руках плакаты «На чужом горбу в Евро не въедешь», «Юля предала Родину», «Днепропетровск - не дойная корова», «Не позволим вытирать о Днепр ноги».

Участники акции выразили возмущение решением исполкома УЕФА от 13 мая об исключении Днепропетровска из списка городов, которые будут принимать чемпионат по футболу Евро-2012.

По мнению выступающих на митинге, таким образом, Днепропетровск, как основной донор государственного бюджета Украины, был унижен. Также участники акции выразили мнение, что решение УЕФА является результатом политических игр правительства Украины и наивысших государственных чиновников.

Участники акции приняли резолюцию, в которой, в частности, отмечается: обязать Кабинет министров принести официальные извинения Днепропетровску за невыполнение данных ранее обещаний относительно проведения Евро-2012.

«Обязать правительство предоставить официально обещанные государственные гарантии на реконструкцию Днепропетровского аэропорта и выполнить данные Днепропетровску финансовые обязательства, предусмотренные государственной программой по подготовке к чемпионату Европы по футболу Евро-2012», - подчеркивается в резолюции митинга.

Участники акции также призвали мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО подать апелляцию на решение УЕФА от 13 мая относительно областного центра.