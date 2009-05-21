ШАХТЕР - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА

В финальном матче Кубка УЕФА - 2009, последнего в истории турнира, украинский Шахтер в напряженной и жесткой борьбе победил немецкий Вердер.

Шахтер - Вердер 2:1 (Луис Адриано 24, Жадсон 97 - Налдо 35).

90 минут матча не обнаружили победителя. Счет основного времени 1:1 (Луис Адриано 24 - Налдо 35).

На 97-й минуте екстра-тайму Жадсон из района 11-метровой отметки замкнул фланговый прострел от Срни.

Таким образом, Шахтер стал первым в истории Украины обладателем Кубку УЕФА и последним в истории этого турнира, который из следующего сезона будет называться Лигой Европы.

Вместе с тем, впереди у горняков не менее простые задания – 31 мая финальный поединок за Кубок Украины с полтавской Ворсклой.

А после финала Лиги чемпионов донецкую команду ожидает еще один ответственный матч – за суперкубок Европы.