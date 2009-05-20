На кого в финале Кубка УЕФА ставят украинские политики

Украинские политики убеждены, что в сегодняшнем финале Кубка УЕФА, который состоится в Стамбуле, победит донецкий футбольный клуб «Шахтер».

В частности, в экспресс-опросе агентства УНИАН министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует, что «Шахтер» победит бременский "Вердер" со счетом 2:1. По его словам, сегодня будет очень интересный матч, феномен которого заключается в том, что он должен объединить Украину.

«Я болельщик с огромным стажем. Я еще застал Валерия Лобановского. Но сейчас очень интересный матч, который соберет всю Украину», - сказал министр обороны.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО также уверен в победе «Шахтера», но в день матча он не хотел бы делать прогнозов, чтобы "не сглазить". «Очевидно, что я болею за «Шахтер», очевидно, что я им желаю победы», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО, заметив, что в целом команда «Шахтера» сильнее, чем немецкий «Вердер». И мотивация у донецкой команды, по мнению министра, сильнее.

«За «Шахтером» стоит большая страна, за них болеет. Будем надеяться, что «Шахтер» использует все преимущества, которые имеет перед «Вердером», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК отметил, что сегодня обязательно выиграет Украина. Он рассказал, что вчера смотрел телерепортажи из Стамбула и увидел, что у игроков «Шахтера» сильный, патриотический настрой.

«Я думаю, что у них есть полная ответственность и понимание, что выигрывает в сегодняшнем матче не только «Шахтер», но и вся Украина, и вся Украина будет за них переживать», - сказал он.

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден в победе донецкой команды. «Желаю им настроя только на победу, и он, кстати, у них есть, как и у каждого украинца», - сказал руководитель Службы безопасности.

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО также считает, что «Шахтер» выиграет со счетом 2:1. «Я желаю им только победы. Я с детства болею за эту команду, потому что я из Донецкой области», - сказал генеральный прокурор. А.МЕДВЕДЬКО убежден в победе украинской команды.

Председатель Государственного управления охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ убежден, что «Шахтер» привезет в Украину Кубок УЕФА. «Не хотел бы говорить счет, но я убежден в победе», - сказал он.

Народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО считает, что «Шахтер» победит со счетом 3:1. П.ЮЩЕНКО заметил, что немецкий «Вердер» ниже по статусу украинской команды. Также он считает, что турецкие болельщики будут поддерживать украинскую команду.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет находиться с рабочим визитом в Турецкой Республике.

В частности, в Стамбуле В.ЮЩЕНКО проведет встречу с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ. Также В.ЮЩЕНКО планирует посетить финальный матч Кубка УЕФА между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Вердер» (Бремен, ФРГ).