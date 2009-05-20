Строить донецкий аэропорт к Евро-2012 желающих нет

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК допускает, что к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года аэровокзал в Донецке построят, в том числе с привлечением государственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке после выездного заседания по подготовке Донецка и Мариуполя к чемпионату Европы по футболу среди юношей Евро-2009.

Вице-премьер отметил, что процесс привлечения инвестора для строительства Донецкого аэропорта «длится уже не один год и не один месяц». По его словам, «были проведены три тендера, но они остались безрезультатными».

И.ВАСЮНИК объяснил, что сегодня есть договоренность с руководством области о том, что Донецк представит в Кабинет министров расчеты по данному инвестпроекту, после чего уже на государственном уровне будет принято решение о дальнейшей судьбе реализации этого проекта.

«Мы договорились с руководством Донецкой области, с господином БЛИЗНЮКОМ (Анатолий БЛИЗНЮК – председатель Донецкого облсовета - УНИАН), с мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО при участии господина КОЛЕСНИКОВА (Борис КОЛЕСНИКОВ – народный депутат от Партии регионов – УНИАН) о том, что в ближайшие 10 дней с привлечением экспертов руководящая группа Донецка проведет экспертные оценки существующего проекта терминала, оценит принятие этого проекта к практической реализации, - объяснил вице-премьер, - И через 10 дней мы встретимся в Кабинете министров, чтобы дать ответ окончательно».

Кроме того, И.ВАСЮНИК отметил, что об итоговом решении будет проинформировано УЕФА. Решением нужно «подтвердить нашу возможность своевременно реализовать этот проект, а также подтвердить гарантии по финансовому обеспечению реализации этого проекта», - уточнил вице-премьер.

«После того как мы увидим из Донецка конечное видение этого проекта, его стоимости, мы будем в правительстве реально определять источники финансирования. Я допускаю, что такими источниками финансирования могут быть, в том числе, как деньги местного бюджета, так и часть денег из государственного бюджета», - заключил И.ВАСЮНИК, подчеркнув, что «об этом можно будет говорить только тогда, когда перед нами будут конкретные предложения от руководства области».

Как сообщал УНИАН, 14 мая народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что Донецк может реализовать проект аэровокзального терминала, который был разработан Хорватией.

По словам депутата, это абсолютно новый проект, и в Хорватии он не был реализован ввиду финансовых трудностей. Стоимость проекта составляет от 60 до 90 млн. евро.