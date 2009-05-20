Сегодня Шахтер сразится за последний в истории Кубок УЕФА

Сегодня вечером на стамбульском стадионе "Шюкру Сарачоглу" состоится последний финал в 38-летней истории Кубка УЕФА, который со следующего сезона уступит место Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА . Авторами заключительной главы в летописи этого турнира суждено стать "Шахтеру" и "Вердеру", которые сделают все, чтобы решающий поединок получился как можно более ярким.

"Не сомневаюсь, что завтра мы станем свидетелями захватывающей встречи двух команд с разными стилями игры, - заявил накануне наставник донецкого клуба Мирча Луческу. - "Вердер" постоянно играет в атакующий футбол. Команда очень хорошо готова физически, в ней много настоящих атлетов. Наш стиль базируется на технике, и благодаря своим качествам мы будем пытаться контролировать ход игры". Визави румынского специалиста Томас Шааф призвал своих подопечных продемонстрировать самоотверженность и бескомпромиссность. "Мы должны быть до определенной степени агрессивны, - подчеркнул 48-летний наставник. - Это будет горячий поединок, однако легких финалов не бывает, и мы рады принять этот вызов".

Финальный матч Кубка УЕФА "Шахтер" (Донецк) - "Вердер" (Бремен) состоится сегодня в Стамбуле. Прямая трансляция - на телеканале "Интер". Начало в 21:30