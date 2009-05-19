УЕФА требует от украинских городов гарантий своевременной подготовки инфраструктуры к Евро-2012

Европейский футбольный союз требует от Киева, Донецка, Львова и Харькова гарантий своевременной подготовки спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, комментируя полученные копии документов УЕФА с официальной позицией по поводу дальнейшей подготовки к Евро-2012.

Так, эти города должны подтвердить соблюдение сроков строительства и финансирования стадионов и их своевременного введения в эксплуатацию.

Не позже 31 июля органы местного самоуправления Киева, Донецка и Львова и операторы аэропортов этих городов должны предоставить письменные гарантии УЕФА, в которых они подтверждают что получат, обеспечат и осуществят все необходимое финансирование для завершения строительства и реконструкции всей необходимой инфраструктуры и сооружений в аэропортах для приема любых потенциальных групповых матчей Евро-2012. Такие же гарантии и в такой же срок должны быть предоставлены от резервных аэропортов и по временным пассажирским терминалам, при необходимости их использования. От Харькова таких гарантий ожидают до 31 октября.

Власти также должны гарантировать возможность введения упрощенных процедур контроля в аэропортах на период Евро-2012 с целью увеличения пассажиропотока.

Во всех городах необходимо осуществить большой объем работ для развития общественного транспорта и введения системы управления транспортными потоками (известных как «план мобильности»). Не позже 31 октября надлежит презентовать на рассмотрение УЕФА финальный комплексный план мобильности, который должен предусматривать доставку пассажиров из аэропортов до стадиона, фан-зон и гостиниц, а также их передвижения на общественном транспорте в городах.

По поводу размещения, то власти городов и владельцы гостиниц должны предоставить УЕФА не позже 31 августа письменные гарантии того, что строительство и ремонт соответствующих гостиничных сооружений и инфраструктуры для размещения целевых групп УЕФА будет завершено до ноября 2011 года.

Кроме того, не позже 31 октября городам нужно предоставить УЕФА обоснованные планы обеспечения возможности размещения большого количества болельщиков, которое ожидается на матчах Евро-2012, как в городах, так и вокруг них, и введение легкодоступной системы бронирования номеров для болельщиков.

УЕФА также обращает внимание на высокую стоимость номеров в некоторых гостиницах Киева, Донецка и Харькова, которая не отвечает стандартам доступной инфраструктуры и сооружений. Поэтому органы власти этих городов и соответствующие туристические агентства должны приложить усилия для обеспечения необходимой поддержки и помощи в размещении целевых групп УЕФА. При этом внимание обращается на то, что все соглашения с гостиницами, которые будут задействованы для этого, должны быть заключены не позже 31 августа, основываясь на умеренном уровне цен и обоснованных условиях.

Г.СУРКИС подчеркнул, что решение всех этих вопросов находится "в плоскости органов местной власти".

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем этим городам нужно выполнить ряд требований УЕФА для окончательного утверждения их статуса на заседании Исполкома УЕФА 31 ноября.