Васюник: евроинтеграция Украины зависит от проведения Евро-2012

Перспектива европейской интеграции Украины зависит от уровня проведения в стране чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня на пресс-конференции в Донецке по окончанию выездного заседания по подготовке городов Донецка и Мариуполя к чемпионату Европы по футболу среди юношей Евро-2009.

Он подчеркнул, что «самым важным является гуманитарный аспект проведения Евро-2012». И.ВАСЮНИК объяснил, что «от того, на каком уровне в соответствии со стандартами УЕФА будет проведен турнир в Донецке и в трех других городах Украины, с какими мыслями об Украине уедут более чем миллион западных туристов, будет сформировано общее мнение о реальной перспективе европейской интеграции Украины в ближайшем будущем».

Вице-премьер еще раз отметил, что решение УЕФА о проведении этого чемпионата в Украине является, прежде всего, политическим решением. «Мы осведомлены, что когда принималось это решение – это было политическое решение, - пояснил он, - Политическое решение для УЕФА, и идея этого решения относилась к продвижению европейского футбола далеко на восток». И.ВАСЮНИК сказал, что все понимали, что на момент принятия этого решения «инфраструктура Украины, национальная транспортная сеть, инфраструктура городов - дороги, отели, не соответствовали на тот момент требованиям УЕФА». Поэтому Украине надо доказать свои возможности в решении этих проблемных вопросов, «необходимо засучивать рукава и давать конкретные ответы и на конкретные проблемы», акцентировал вице-премьер.

Он высоко оценил предварительное решение УЕФА, которым были определены четыре города Украины, принимающие Евро-2012. «Принятие ответственного решения УЕФА - определение четырех городов Украины, среди которых есть два больших промышленных центра - Донецк и Харьков, среди которых - столица Украины Киев и культурная столица страны – Львов подтверждает, что к проведению в Украине Евро-2012 относятся не просто как к футбольному празднику, - заметил И. ВАСЮНИК, - Это символизирует и подтверждает единство украинского общества и Украины как единой державы».

Поэтому, по убеждению вице-премьера, все в Украине должны почувствовать себя «одной командой, которая готовится к Евро». А для того, чтобы УЕФА вынесло окончательное решение о принимающих чемпионат украинских городах, «нам надо до 30 ноября 2009 года продемонстрировать еще целый ряд прогрессивных движений по подготовке главных объектов инфраструктуры к Евро-2012», отметил И.ВАСЮНИК. При этом он уточнил, что, в частности, для Донецка имеет ввиду готовность аэропорта и соответствующего качества отелей города, а также гостиниц прилегающих городов для принятия VIP-гостей и болельщиков чемпионата.