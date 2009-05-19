Днепропетровск и Одесса потеряли ЧЕ из-за невыполнения взятых обязательств

Днепропетровск и Одесса выбыли из списка городов-кандидатов на проведение матчей Евро-2012 исключительно из-за того, что местные власти не приложили достаточных усилий для организации подготовки к турниру и не выполнили взятых на себя обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, комментируя несогласие руководителей Днепропетровска и Одессы с решением УЕФА.

“Своими безответственными заявлениями некоторые официальные лица Днепропетровска и Одессы преднамеренно дезориентируют широкую общественность, при этом нанося ощутимый удар по репутации страны в глазах УЕФА и мировой общественности”, - сказал Г.СУРКИС. Любые заявления подобного рода, отметил президент ФФУ, наносят непоправимый вред Украине в целом, и он просто ”шокирован тем, как себя ведут мэры Днепропетровска и Одессы”.

В целом, отметил Г.СУРКИС, эти два города не выполнили в полной мере взятые на себя обязательства. Так, своевременное завершение реконструкции аэропорта Днепропетровска инспекторы УЕФА отнесли к высокой степени риска и отметили, что имеют большие сомнения в его готовности принять гостей Евро-2012.

Президент ФФУ опроверг упреки Днепропетровского городского председателя Ивана КУЛИЧЕНКО по поводу якобы разного отношения правительства ко всем городам-кандидатам, которое проявилось в отсутствии государственных гарантий по аэропорту. По его словам, этот аэропорт не находится в государственной собственности и правительство просто не имеет законных оснований предоставить финансирование.

Кроме того, добавил Г.СУРКИС, задержку с началом работ повлекло запрещение СНБО Украины приватизировать компанию “Днеправиа”, а “отцы города” не использовали свои возможности для отмены этого запрета. Хотя, по его словам, нынешний председатель Днепропетровской области Виктор БОНДАРЬ “более вхож в президентский Секретариат и лично к Президенту, чем, условно говоря, СУРКИС, и, возможно, премьер-министр”.

Кроме этого, президент ФФУ сообщил, что новый стадион “Арена Днепр” не отвечает требованиям, а засчитать его на Евро-2012 УЕФА соглашался лишь при условии внесения необходимых изменений. Еще одним риском было названо обеспечение размещения участников и гостей, поскольку город не предоставил гарантий необходимого количества гостиничных номеров.

По поводу Одессы, то главные причины отказа те же – отсутствие гарантий своевременной готовности аэропорта, обеспечения проживания гостей и готовности городского транспорта. Кроме того, в зоне риска - строительство стадиона, которое началось с большим опозданием по вине, в том числе, и городских властей.

Г.СУРКИС отметил, что ФФУ обеспечила всем городам равные возможности для презентации своего потенциала перед высоким жюри, и напомнил, что УЕФА владеет исключительным правом выносить вердикт по поводу участия или неучастия кого-либо в своих проектах, а его решения обжалованию не подлежат. “Поэтому мне не понятна публичная истерика, раздающаяся из чиновнических кабинетов Днепропетровска и Одессы, по объективным причинам исключенных из списка принимающих территорий”, - сказал он, добавив: “Нужно уметь достойно проигрывать, не теряя лицо”.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Вместе с тем руководители Днепропетровска и Одессы выразили несогласие с таким решением и заявили о намерениях обжаловать выбор УЕФА.