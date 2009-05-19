До конца недели Рада может ”уйти” Васюника

Народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Блока Литвина) прогнозирует, что до конца недели Верховная Рада может рассмотреть вопрос, касающийся отставки Ивана ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛИТВИН сказал журналистам.

По его словам, соответствующий проект постановления поддержали представители фракций, которые входят в коалицию.

Ю.ЛИТВИН считает, что в парламенте будет необходимое количество голосов для поддержки отставки И.ВАСЮНИКА.

На вопрос, почему он подписался под данным проектом постановления, Ю.ЛИТВИН сказал, что у каждого из авторов были свои аргументы, а его поддержка связана с плохой подготовкой Украины к Евро-2012.

На вопрос, какая кандидатура может быть предложена на данную должность в случае отставки И.ВАСЮНИКА, Ю.ЛИТВИН отметил: «Пусть правительство определяется, премьер-министр Украины». «Думаю, что там тяжелого нет ничего. Это же не вагоны с цементом или с сахаром разгружать», - пошутил депутат.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отставке И.ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.

Авторы документа - народные депутаты Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Кирилл КУЛИКОВ, Владимир ИВАНЕНКО, Ю.ЛИТВИН.