Харьков с титаническими усилиями буквально ворвался в список городов

Харьков продемонстрировал титанические усилия, и буквально ворвался в список городов-хозяев Евро-2012, заявляет президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он сказал, что УЕФА выбрала Харьков для проведения матчей Евро-2012, учитывая темпы и объемы работ по подготовке города к турниру, а также гарантии реализации проектов, предоставленные местной властью и частным инвестором.

Г.СУРКИС подчеркнул, что инспекторов УЕФА поразила чрезвычайно высокая заинтересованность в проведении турнира как общественности города, так и городской и областной власти.

Отдельно Г.СУРКИС обратил внимание на главного инвестора подготовки Харькова к Евро-2012 - ФК “Металлист” и его президента Александра ЯРОСЛАВСКОГО (владельца компании DCH).

Г.СУРКИС сообщил, что реконструкцию харьковского стадиона “Металлист” планируется завершить до конца осени, и уже 5 декабря ввести в эксплуатацию. По его словам, эта дата не вызывает в УЕФА никаких сомнений, потому стадион находится вне зоны риска.

Относительно наиболее проблемных вопросов украинских городов в целом – готовности аэропорта, городского транспорта и инфраструктуры размещения, - то Харьков выполнил условия и предоставил необходимые гарантии. В частности, А.ЯРОСЛАВСКИЙ гарантировал завершение строительства нового терминала в аэропорту, пропускная способность которого 650 пас./час в пиковые дни чемпионата будет увеличена до 1 тыс. пас./час за счет временных терминалов, сказал Г.СУРКИС.

Что касается размещения, то Харьков, вместе с Полтавой, обеспечил подписание соглашений гостиниц с туроператором УЕФА с профицитом – вместо необходимых 2,8 тыс. номеров высоких категорий – более 4 тысяч. При этом практически все гостиницы готовы принять гостей уже сегодня.

Так же своевременно и с необходимыми гарантиями Харьков предоставил “план мобильности”, в котором предусмотрена организация общественного транспорта и городского движения на период Евро-2012.

Именно это, по словам Г.СУРКИСА, привело к тому, что УЕФА в последние дни перед началом заседания в Бухаресте 12-13 мая снизила риски по аэропорту, транспортной инфраструктуре и инфраструктуре размещения Харькова. Кроме того, если другим трем городам определены сроки предоставления и подтверждения гарантий по основным объектам до 31 июля, то Харькову – до 31 октября.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем, украинским городам на протяжении последующих полгода нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА для окончательного утверждения хозяевами матчей.