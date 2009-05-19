Суркис обещает больше не защищать украинские города перед УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС заявляет, что в дальнейшем не будет защищать украинские города-кандидаты на проведение Евро-2012 перед УЕФА, если в них не будут приложены все усилия для выполнения выдвинутых требований в рамках подготовки к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я больше не сделаю ни одного шага, чтобы каким-либо образом защищать города, которые не будут справляться с планами подготовки, которые на сегодняшний день являются реальными при условии концентрации всех ресурсов”, - сказал Г.СУРКИС. Он добавил, что под этим имеет в виду объединение как финансовых и материальных возможностей, так и ресурса власти на местном уровне.

Г.СУРКИС отметил, что как член Исполкома УЕФА сделал все от него зависящее, чтобы сохранить паритетный формат турнира и повлиять на решение своих коллег определить по четыре города в Украине и Польше. Он считает, что решение УЕФА должно стимулировать Киев, Донецк, Львов и Харьков к более активной подготовке, поскольку сейчас “все в их руках”.

“Нам нужно отойти сегодня от риторики заявлений. Нам сегодня нужны конкретные действия и сроки, которые полностью отвечают утвержденным УЕФА, теперь уже требованиям, поставленным Украине. Я подчеркиваю – не отдельному городу, а Украине”, - отметил президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем украинским городам за полгода нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.