Мэр Одессы пожаловался ФИФА на УЕФА

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ направил президенту ФИФА Джозефу БЛАТТЕРУ письмо, в котором выразил категорическое несогласие с решением Исполкома УЕФА об определении перечня городов, принимающих Евро-2012.

Как сообщили сегодня УНИАН в муниципальном управлении информации, в письме Э.ГУРВИЦ отметил, что, без преувеличения, «с 2007 года городская община Одессы жила подготовкой к Евро-2012», причем «в широкий круг связанных с ней практических вопросов были вовлечены и простые горожане, и деловые люди, и городская власть».

«В сложных экономических условиях и фактически без поддержки центрального правительства за короткое время в Одессе была начата реконструкция центрального стадиона «Черноморец», запланирована модернизация международного аэропорта, проведены самые большие по объему в Украине дорожные ремонтно-строительные работы и многое другое», - указано в письме.

С другой стороны, отмечает Э.ГУРВИЦ, «чиновники УЕФА всегда публично заявляли, а Мишель ПЛАТИНИ даже лично уверял меня в том, что решение Исполкома УЕФА относительно принимающих городов будет приниматься исключительно по итогам оценки степени их готовности экспертами футбольного союза. Тем не менее, в Бухаресте исполком УЕФА, вразрез с мнением собственных экспертов, принимает решение об исключении Одессы из числа принимающих городов и даже из числа запасных, что стало для нас полной неожиданностью и абсолютно неприемлемо».

В заключение мэр Одессы высказал мнение, что руководство УЕФА примет к сведению позицию мэрии, и, возможно, «сочтет необходимым - принять все возможные меры для исправления сложившейся ситуации».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.

Днепропетровск заявил о намерении подать апелляцию на решение Исполкома УЕФА.

В Федерации футбола Украины сообщили, что такая аппеляция вообще не предусмотрена и не будет иметь никаких правовых последствий.