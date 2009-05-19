Укравтодор хочет реконструировать дорогу Борисполь-Лубны до 2012 г.

«Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту со Всемирным банком до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Осенью начнем подготовительные работы на участке, в 2010-2011 годах будет проводиться строительство и реконструкция, и до 2012 года мы планируем сдать этот участок», - отметил он.

По словам В.ГУРЖОСА, строительство будет вестись на 4-х участках данной дороги.

Для строительства первых трех участков предквалификацию прошли около 15 автодорожных компаний, подтверждение их предквалификации должен представить банк, который выделил кредитование, затем будет объявлен тендер, чтобы выбрать из этих компаний три.

Как сообщил В.ГУРЖОС, кроме международных строительных компаний предкваллификацию прошли также несколько украинских, в частности, «Днепродорбуд», «Пивденьзахидшляхбуд», «Альтком».

При этом В.ГУРЖОС отметил, что «Укравтодор» рассчитывает на дальнейшее финансирование реконструкции дороги «Киев-Харьков-Довжанский» и на финансирование со стороны Всемирного банка.

В свою очередь, директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЕР отметил, что банк пока что не может назвать сумму, которую он готов еще выделить на данную автодорогу, поскольку сначала необходимо сконцентрироваться на реализации уже существующего проекта участка данной дороги «Борисполь-Лубны».

В то же время, он подчеркнул, что у банка есть «понимание того, что мы хотим принимать участие в данном проекте».

Напомним, ранее сообщалось, что «Укравтодор» рассчитывает на дополнительное финансирование проекта реконструкции дороги «Киев-Харьков-Довжанский» в размере 600 млн. долл.

Справка УНИАН. 21 апреля т.г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта 120 км 130-километровой дороги «Борисполь – Лубны».

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.