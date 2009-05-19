Ющенко пойдет на матч Шахтер - Вердер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит финальный матч Кубка УЕФА между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Вердер» (Бремен, ФРГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в среду, 20 мая В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Турецкую Республику.

Планируется, что в Стамбуле глава государства проведет встречу со Вселенским Патриархом Варфоломием І. Этим будет засвидетельствовано продолжение диалога с Константинопольским патриархатом, который начался в прошлом году.

В соответствии с программой, В.ЮЩЕНКО встретится с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества Леонидасом ХРИЗАНТОПУЛОСОМ и отдельно - с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи ОЧЭС Алексеем КУДРЯВЦЕВЫМ.

Во время визита возможна встреча Президента Украины с премьер-министром Турции.