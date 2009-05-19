Суркис: на ”Олимпийском” сегодня все перевернуто вверх дном

Президент Федерации футбола Григорий СУРКИС заявляет, что для того, чтобы Киев получил право на проведение финального матча Чемпионата Европы 2012 года по футболу, обязательным является возобновление целостности национального спорткомплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он сказал: «НСК «Олимпийский» должен быть единым олимпийским комплексом».

Г.СУРКИС напомнил, что указом тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ приватизация или отчуждение частей земельных участков НСК была запрещена, однако «сегодня там все перевернуто вверх дном».

По словам президента ФФУ, вместо 37 га земли “Олимпийскому” сегодня принадлежит немногим больше 17 га. В частности, два участка общей площадью 45 кв. м, на которых должны быть оборудованы “зоны гостеприимства” для вип-гостей УЕФА, сейчас находятся в частной собственности двух компаний.

Г.СУРКИС также напомнил, сколько усилий и времени нужно было приложить, чтобы демонтировать недостроенный торгово-развлекательный комплекс “Троицкий” перед стадионом, чтобы Евро-2012 вообще остался в Украине.

“Сегодня в рамках общественных интересов нужно немедленно в Верховной Раде принять решение об... изъятии земельных участков (отчужденных у НСК “Олимпийский” - УНИАН)”, - заявил Г.СУРКИС.

Соответствующий законопроект, сообщил он, на будущей неделе будет рассматриваться в парламенте. Г.СУРКИС добавил: “Здесь мы и посмотрим, насколько патриотичны наши депутаты”. В противном случае, подчеркнул президент ФФУ, “главный аккорд чемпионата, финал, не будет в Киеве и это будет исключительно на совести тех людей, кто, возможно, находится в оппозиции к турниру”.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем, для получения Киевом права проведения финального матча Евро-2012, как это определено заявкой Украины и Польши, столице нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, среди которых часть касается готовности НСК “Олимпийский”.