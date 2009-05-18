Львовским аэропортом заинтересовались 36 компаний

Реконструкцией международного аэропорта «Львов» заинтересовались 36 компаний, представители которых сегодня, 18 мая, посетили презентацию проектов перестройки аэропорта, прошедшую во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в мероприятии принял участие министр Иосиф ВИНСКИЙ, руководители Госавиаадминистрации и аэропорта, местные власти.

Присутствующие представители потенциальных инвесторов имели возможность ознакомиться с проектами строительства нового терминального комплекса и аэродрома Львовского аэропорта. По словам Й.ВИНСКОГО, сегодня уже решены все организационные вопросы, а местная власть пообещала полное содействие в реализации этих проектов.

По убеждению министра, для строительства терминала и объектов, которые связаны с терминальной деятельностью, должен привлекаться частный инвестор. «Этим сегментом должен заниматься бизнес», - отметил он.

Й.ВИНСКИЙ выразил надежду, что для строительства нового терминала в роли инвестора удастся найти мощную компанию, которая бы действительно стимулировала аэропорт к последующему развитию. «Мы ищем ведущие мировые компании, которые не просто придут и вложат деньги, а которые смогут сделать европейский уровень услуг, и, самое важное – привлечь авиакомпании, которые сюда будут привозить людей», – отметил министр, прибавив что все работы должны быть завершены за год до проведения Евро – 2012.

Гендиректора аэропорта Александр ЗАГРЕВА, со своей стороны, сообщил, что сейчас проект нового терминала находится на стадии завершения рабочей документации. Потом проект будет передан Государственной экспертизе и ориентировочно в июне проектирование терминала Львовского аэропорта полностью завершится.

Стоит отметить, что пропускная способность существующего терминала сейчас составляет 200 пас./час. В будущем он сможет пропускать 1000 пас./час, а при потребности – больше 2000 пас./час. Проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест и открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что общая площадь будет составлять 39 тыс. м2.

Что касается аэродрома, то уже до конца следующего года планируется полностью завершить его реконструкцию.

Сейчас Львовский аэропорт имеет аэродром класса В с искусственной взлетно-посадочной полосой размером 2510х45 м, после реконструкции длина полосы будет составлять 3200 м.

Параллельно Украерорух обновит всю систему управления воздушным движением, которая позволит в комплексе завершить реконструкцию.

Справка УНИАН. В начале мая этого года Министерство транспорта и связи обратилось к ведущим строительным компаниям, а также к посольствам стран Европы, Азии и Ближнего Востока в Украине с просьбой поинформировать и пригласить заинтересованные компании из этих стран принять участие в презентации проектов из перестройки международного аэропорта “Львов“.

Кроме того, Министерство также обратилось с просьбой к Министерству иностранных дел дать поручение Посольствам Украины в странах Европы, Азии и Ближнего Востока относительно приглашения заинтересованных компаний – потенциальных инвесторов этих стран взять участие в презентации.

Проекты развития Львовского аэропорта разработаны Минтрансом в рамках подготовки Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.