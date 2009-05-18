Шахтер - Вердер: на кого ставят букмекеры

Несмотря на серьезные кадровые проблемы «Вердера» накануне финального матча Кубка УЕФА против «Шахтера» (дисквалифицированы игроки атаки Диего и Алмейда, травмированы защитники Мертезакер и Налдо), букмекеры по-прежнему считают фаворитом решающего поединка именно немецкую команду. Так, известная английская контора «Уильям Хилл» дает на победу «Вердера» в основное время коэффициент 2,5, победу «Шахтера» — 2,625, что будет добавленное время — 2,9. Вероятность послематчевых пенальти оценивается, как 4 к 1, информирует «Террикон».

Что касается счета, то наиболее вероятный результат по мнению букмекеров — 1:1 (6 к 1), далее идет минимальная победа «Вердера» — 1:0 (8 к 1), победа «Шахтера» со счетом 1:0 или 2:1, ничья 0:0 и победа «Вердера» (2:1) оценивается, как 9 к 1.

Как сообщалось, финальный матч Кубка УЕФА «Шахтер» (Донецк) - «Вердер» (Бремен) состоится в Стамбуле 20 мая. Прямая трансляция - на телеканале "Интер". Начало в 21:30

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