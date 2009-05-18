Завтра обнародуют позицию УЕФА по последующей подготовке к ЧЕ-12
16:22, 18 мая 2009Футбол 2012
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ФФУ получила копии документов
Федерация футбола Украины получила копии документов из штаб-квартиры Европейского футбольного союза, в которых содержится официальная позиция Мишеля ПЛАТИНИ относительно логики последующего продвижения процесса подготовки к Евро-2012 в городах, определенных на заседании Исполкома УЕФА 12-13 мая в Бухаресте.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, обнародованию этих материалов будет посвящена пресс-конференция президента ФФУ Григория СУРКИСА, которая состоится во вторник, 19 мая, в 10.00 в помещении Дома футбола (Лабораторный переулок, 7-а).
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