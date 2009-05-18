Львовяне будут болеть за Шахтер перед большим экраном в центре города

Финальный поединок Кубка УЕФА между донецким «Шахтером» и бременским «Вердером» будут транслировать 20 мая на центральной площади Львова – площади Рынок – на большом экране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на начальника управления информации и промоции департамента «Евро-2012» Саломию БИЛОНОГУ, акция состоится в рамках подготовки Львова к Евро-2012.

«Основной целью мероприятия является промоция просмотра футбольных матчей на большом экране в широком кругу болельщиков. Это прежде всего способствует распространению культуры болельщиков, которая, ввиду проведения Евро-2012 во Львове, с каждым годом должна стремительно развиваться. Мы хотим, чтобы почитатели футбола приняли в нашем мероприятии активное участие. Верим, что сила нашей веры и энергетики поможет успешно сыграть украинской команде», - отметила С.БИЛОНОГА.

Трансляция финального матча на большом экране, установленном на площади возле Львовского городского совета. начнется в 20:45 20 мая. Перед трансляцией с 18:00 будут проводить развлекательно-просветительские мероприятия - собравшиеся смогут принять участие в конкурсах и просмотреть наилучшие фильмы из истории львовского футбола.

Львовяне и гости также увидят промоционный ролик города, который был представлен президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ перед окончательным решением УЕФА относительно принимающих городов Евро-2012.