Во Львове на стадионе начали фундамент западной трибуны

Во Львове на стадионе к Чемпионату Европы по футболу 2012 года началось строительство фундамента на западной трибуне стадиона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, генеральный подрядчик по строительству стадиона компания «Азовинтекс» уже выполнила подготовительные работы к сооружению фундамента на западной трибуне стадиона и начала бетонные и армировочные работы.

Как отметил в комментарии журналистам руководитель КП «Дирекция по строительству стадиона» Виталий СУЛИМА, недавно компания «Азовинтекс» завершила фундаментные работы на северо-восточном и юго-восточном полукругах. Он заверил, что до конца мая на стадионе будут завершены все фундаментные работы.

Именно западная трибуна львовского стадиона является важнейшей и самой сложной для строительства частью будущей футбольной арены. Именно на ней разместят офисные и административные помещения, а также заведения питания и VIP-зоны.

Кроме того, параллельно с фундаментными работами сооружаются колонны должностных рядов. Работы по строительству колонн на северной трибуне находятся на стадии завершения, начато сооружение колонн на южной трибуне.

«На данный момент мы уже возвели второй и четвертый ряды этих колонн», - сообщил руководитель львовского филиала компании «Азовинтекс» Игорь СЕМЕНОВ.

В целом на южной трибуне будут 4 ряда колонн по 6 колонн в одном ряду. Высота второго ряда колонн составляет 5,3 м, четвертого - 8,8 м.

Все работы по установке колонн должностных рядов согласно графику строительства должны быть завершены до конца августа 2009 года, информирует пресс-служба Львовского горсовета.