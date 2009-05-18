Украина уже хочет финансовой поддержки ЕБРР проектов ЧЕ-12

, связанных с подготовкой к Евро-2012 -

Киев. 16 мая. УНИАН. Украина очень заинтересована в финансовой поддержке Европейским банком реконструкции и развития инвестиционных проектов, связанных с подготовкой к проведением в Украине финальной части чемпионата по футболу Евро-2012. На этом акцентировал вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ во время встречи с президентом ЕБРР Томасом МИРОВИМ в Лондоне..

Как передает Правительственный портал, стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества между Украиной и ЕБРР и евроинтеграционные стремления нашей страны.

«Плодотворность сотрудничества между Украиной и ЕБРР, которая содействует экономическому развитию Украины, вносит позитивные импульсы нашей интеграции к экономическому пространству Европейского Союза», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что динамика развития отношений между Украиной и ЕБРР является индикатором для взаимоотношений с иностранными инвесторами, финансовые ресурсы которых необходимы для последующего проведения экономических реформ в государстве.

Как сообщал УНИАН, Г.НЕМЫРЯ возглавляет делегацию Украины на ежегодном собрании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, проходящем 15-16 мая в Лондоне.